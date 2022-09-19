РК активизирует сотрудничество с островными странами Тихого океана

РК планирует провести в следующем году первый саммит с островными государствами Тихого океана в рамках расширения дипломатического влияния в регионе. Соответствующий план был утверждён 20 сентября на заседании кабинета министров, состоявшемся под председательством премьер-министра Хан Док Су. Согласно плану строительства глобального государства, вносящего вклад в распространение ценностей свободы, мира и процветания, РК работает над расширением внешнеполитических связей в Тихоокеанском регионе. Его стратегическое значение постоянно возрастает в условиях противостояния между США и Китаем. С 2011 года РК и 14 островных государств Тихого океана - Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы острова, Фиджи, Вануату, Самоа, Тонга, Микронезия, Кирибати, Палау, Ниуэ, Острова Кука, Маршалловы острова, Тувалу и Науру - проводят переговоры министров иностранных дел. Последний раунд таких переговоров состоялся в ноябре прошлого года.