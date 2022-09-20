Президент РК призвал страны-члены ООН объединиться для защиты свободы

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В ситуации, когда свобода любого гражданина или нации находится в опасности, мировое сообщество должно объединиться, чтобы защитить свободу. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 20 сентября в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подчеркнув, что РК будет активно участвовать в решении глобальных проблем, он отметил, что угрозы свободе и миру должны быть преодолены «посредством солидарности и бесстрашной приверженности универсальным нормам, которые вырабатывались годами в рамках системы ООН». Южнокорейский лидер подчеркнул, что подлинная свобода - это «возможность жить полной жизнью с достоинством», а подлинный мир — это не отсутствие войны, а «устранение конфликтов и вражды, которые сдерживают общий прогресс человечества, а также создание основы для всеобщего процветания». Юн Сок Ёль призвал ООН взять на себя дополнительную ответственность за решение мировых проблем. Он напомнил, что РК увеличила свой вклад в Официальную помощь в целях развития, одновременно ускоряя разработки лекарств и вакцин против COVID-19. В борьбе с изменением климата РК поможет развивающимся странам перейти к низкоуглеродному будущему и поделится инновационными зелёными технологиями со всем миром. «Любая попытка отвернуться от системы ООН и универсальных норм разделит мировое сообщество на блоки, что ещё больше усугубит кризис и беспорядки», - предупредил южнокорейский лидер. Он поблагодарил ООН за вклад в развитие РК. «Благодаря усилиям ООН РК смогла стать тем, чем она является сегодня»,- сказал он. «Именно поэтому РК вместе с ООН будет выполнять обязанности по содействию стабильности и процветанию во всём мире»,- подчеркнул Юн Сок Ёль.