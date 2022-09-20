Пхеньян не отвечает на предложение Вашингтона о диалоге

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Минувшим летом США сделали Северной Корее очередное предложение о диалоге через канал связи в Нью-Йорке, но Север не ответил. Об этом сообщил 20 сентября на встрече с журналистами в Сеуле спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким. По его словам, предложение было направлено через миссию КНДР при ООН в июле этого года. В письме Вашингтон подтвердил заинтересованность в возобновлении взаимодействия с Пхеньяном и повторно предложил помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Сон Ким предположил, что Пхеньяну, который находится в изоляции из-за карантина, трудно заниматься какой-либо дипломатической деятельностью. «Когда они возьмут ситуацию с COVID-19 под контроль и откроются, они могут проявить некоторый интерес»,- отметил Сон Ким. Он добавил, что и у Сеула, и у Вашингтона есть «много творческих идей» для возобновления взаимодействия с Севером, призвав Пхеньян вернуться за стол переговоров, чтобы работать над «полной денуклеаризацией» Корейского полуострова и решать «вопросы, вызывающие озабоченность у всех сторон». Коснувшись опасений по поводу возможности проведения Севером седьмого ядерного испытания, американский дипломат предупредил, что ответ будет «сильнее, чем раньше», если это произойдёт.