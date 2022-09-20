С 1 по 20 сентября экспорт РК сократился на 8,7%

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С 1 по 20 сентября объём южнокорейского экспорта сократился на 8,7% в годовом исчислении, составив 32 млрд 960 млн долларов. Об этом сообщили 21 сентября в Таможенном управлении, пояснив, что сокращение экспорта частично вызвано тем, что в указанный период было 13 рабочих дней, что на 1,5 дня меньше, чем в прошлом году. Среднедневной экспорт составил 2 млрд 540 млн долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 1,8%. Поставки полупроводников выросли на 3,4%, нефтепродуктов – на 38,8%. Одновременно экспорт автомобилей сократился на 7,5%, а запчастей к ним – на 12,3%. Поставки в Китай сократились на 14%, в США на 1,1%, а в Евросоюз на 15,3% в годовом исчислении. Импорт увеличился за тот же период на 6,1%, составив 37 млрд 60 млн долларов. Это произошло из-за роста цен на энергоносители. В итоге за первые 20 дней сентября отмечен дефицит торгового баланса в размере 4 млрд 100 млн долларов.