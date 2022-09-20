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Южнокорейская компания Hyundai Wia представила систему борьбы с дронами (ADS). Новинка была продемонстрирована на выставке вооружений DX Korea, которая проходит в Корейском международном выставочном центре KINTEX в Кояне провинции Кёнгидо. Как сообщили в компании, на выставке также представлены боевой модуль с дистанционным управлением и миномёт калибра 81 мм для установки на транспортное средство. Система борьбы с дронами была показана впервые. Она имеет функции радиоэлектронного подавления Soft Kill и физического уничтожения дронов Hard Kill. Система оснащена радаром, устройством дальнего оптического обнаружения, программным обеспечением с применением технологий искусственного интеллекта. Малый боевой модуль с дистанционным управлением RCWS оснащён пулемётом калибрам менее 7,62 мм и системой борьбы с дронами. Также были показаны улучшенная модификация 81-миллиметрового гранатомёта и 60-миллиметрового ручного гранатомёта.