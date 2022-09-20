РК и Польша обсудили вопросы экономического сотрудничества

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21 сентября в Сеуле состоялось Пятое заседание совместного корейско-польского комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое было посвящено планам в областях атомной энергии и промышленного строительства. Со стороны РК в переговорах принял участие координатор по вопросам экономики министерства иностранных дел Юн Сон Док. Польскую делегацию возглавил заместитель министра экономического развития и технологий Гжегож Пеховяк. Юн Сон Док отметил, что подписанный недавно контракт на поставку в Польшу южнокорейских вооружений свидетельствует о высоком уровне доверия между двумя странами. Он обратился к правительству Польши с просьбой оказать содействие южнокорейским компаниям, желающим принять участие в проектах по строительству нового аэропорта и атомных электростанций. В свою очередь Гжегож Пеховяк отметил, что РК является важным и надёжным экономическим партнёром Польши, пообещав приложить все возможные усилия для разрешения трудностей южнокорейских компаний в Польше. Стороны договорились также развивать сотрудничество в области науки и технологий на базе синергии фундаментальных наук и человеческих ресурсов Польши, прикладных наук и высоких технологий РК.