В РК повышаются тарифы на электричество

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В этом году для покрытия дефицита в балансе Корейской электроэнергетической корпорации тарифы на электроэнергию необходимо увеличить на 80 тыс. вон или 57 долларов в месяц для домохозяйства из четырёх человек. Об этом говорится в докладе корпорации, представленном Национальному собранию. Правительство рассматривает возможность повышения тарифов, считая эту меру неизбежной. Ожидается, что в этом году дефицит баланса корпорации достигнет рекордной отметки в 35 трлн вон (24 млрд 800 млн долларов). Для того, чтобы полностью покрыть такой дефицит, тариф на электроэнергию нужно повысить на 261 вону (19 центов) за киловатт-час. Между тем, максимально возможный размер увеличения составляет 4,9 воны в месяц. Конкретного решения по этому вопросу пока не принято в связи с разногласиями с министерством планирования и финансов. Идут переговоры о временном повышении тарифов для крупных компаний, потребляющих электроэнергию в больших объёмах. Кроме того, есть вероятность повышения оплаты за газ.