В РК создадут пеший маршрут протяжённостью 849 км

Photo : YONHAP News

В РК будет создан пеший маршрут протяжённостью 849 км, который проляжет от соснового леса на острове Анмёндо в уезде Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо до соснового леса Кымган в Ульчжине провинции Кёнсан-Пукто. Проект будет завершён в 2026 году. Данный пеший маршрут будет длиннее, чем известный Путь Сантьяго или Дорога Святого Иакова в Испании. Путь через леса вдоль гор Каясан пронизан духом древнего государства Пэкчэ, а также историей буддизма и католицизма. У крепости Кечжонсансон в Тэчжоне расположены лес и глиняная дорога, по которой можно пройти босиком. В Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто путь проходит через озеро Тэчхонхо, где можно пройтись, наслаждаясь прохладным ветром. После прогулки по таким местам появляется лёгкость в душе и теле. Весь маршрут протянулся от уезда Тхэан-гун провинции Чхунчхон-Намдо через Сэчжон, Тэчжон, провинцию Чхунчхон-Пукто, уезд Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто. Стоимость проекта 43 млн долларов. Маршрут, состоящий из 57 отрезков, пролегает через 225 деревень. Вдоль всего пути планируется определить кэмпинг- площадки и другие места отдыха. Ожидается, что проект внесёт вклад в повышение туристической активности и улучшение экономической ситуации в регионе.