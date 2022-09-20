СК может готовить спуск на воду новой подводной лодки

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Северная Корея готовится к спуску на воду новой подводной лодки. Об этом сообщил 21 сентября американский интернет-сайт 38 North, который специализируется на северокорейских проблемах, на основе анализа спутниковых снимков верфи Синпхо на восточном побережье КНДР от 18 сентября. На фото видно скопление шести судов. Также виден объект для строительства подлодок, причал с рельсами для спуска судов на воду. Скопление шести судов отмечается впервые. Эксперты 38 North указывают на высокую вероятность того, что подготовка к спуску на воду подлодки может находиться на начальном этапе. Сообщается, что в начале 2016 года СК приступила к строительству новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты. 23 июля 2019 года агентство ЦТАК сообщало о том, что северокорейский лидер Ким Чон Ын лично посещал верфь, осмотрев новую подлодку. Это было воспринято, как признак того, что строительство лодки было почти завершено.