В РК прибывает атомный авианосец Ronald Reagan

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23 сентября американский атомный авианосец Ronald Reagan прибывает в порт Пусан. Об этом сообщают ВМС РК. Этот первый с 2017 года заход американского атомного авианосца в порт Пусан. В октябре 2018 года он участвовал в международном смотре флота у острова Чечжудо. Ожидается, что сразу после прибытия командование ударной группы, сопровождающей авианосец, проведёт пресс-конференцию. В состав ударной группы входят авианосец типа Nimitz, ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Barry. Изначально планировалось, что американские корабли прибудут 22 сентября, но сроки были изменены в связи с тайфуном «Нанмадол». Ударная группа американских ВМС примет участие в совместных с РК манёврах в Восточном море, которые должны стать демонстрацией решимости союзников противостоять северокорейским угрозам.