Компании Северной Америки инвестируют в РК 1,150 млрд долларов

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Североамериканские компании, работающие в сферах полупроводников, электромобилей и вторичных батарей инвестируют в РК 1 млрд 150 млн долларов. Об этом было объявлено 22 сентября в Нью-Йорке на презентации инвестиционных планов. Компания Applied Materials, лидер мирового рынка полупроводникового оборудования, планирует создать в РК исследовательский центр. Химическая компания Dupont планирует расширить исследовательский центр и производственные объекты, специализирующиеся на полупроводниковых материалах. Планы расширения своего исследовательского центра представила также компания Entegris. Американский производитель автомобильных комплектующих BorgWarner также расширит свой исследовательский центр. Компания Solid Energy Systems, производящая литий-металлические аккумуляторы, намерена открыть в РК центр разработки батарей для электромобилей следующего поколения, а также производственные объекты. Канадская компания Northland Power, работающая в сфере возобновляемой энергетики, планирует построить у южного побережья страны зону ветроэлектрических установок.