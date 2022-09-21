РК стремится к сотрудничеству с Канадой в сфере искусственного интеллекта

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Технологии искусственного интеллекта являются ключевым компонентом в формировании платформы электронного правительства. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся 23 сентября встречи с представителями кафедры искусственного интеллекта университета Торонто. Он сообщил, что РК окажет активную поддержку сотрудничеству с Канадой в сфере искусственного интеллекта, выразив надежду на то, что совместные усилия двух стран позволят достичь новых высот в данной области. Юн Сок Ёль также подчеркнул, что новый проект платформы электронного правительства позволит улучшить качество административных услуг и открыть новую страницу в повышении эффективности системы социального обеспечения, в которой нуждаются представители уязвимых слоёв общества. В администрации президента сообщили, что компании РК и Канады заключили договор об укреплении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.