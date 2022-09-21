В Таиланде пройдут Дни корейской культуры

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С 24 сентября по 15 октября в Бангкоке пройдут Дни корейской культуры. Мероприятие приурочено к 10-летию установления отношений стратегического партнёрства между РК и Таиландом. Его организаторами выступают Корейский культурный центр в Таиланде и Служба распространения информации о корейской культуре за рубежом (KOCIS). В его рамках будут представлены вебтуны на тему звёзд К-РОР, состоятся фестивали танцев и азиатских моделей, конкурс моделей корейского традиционного костюма ханбок. Корейский культурный центр и министерство культуры Таиланда впервые за три года проведут совместный культурный фестиваль. В его рамках подготовлены концерты корейских и тайских исполнителей. В начале октября в буддистском храме Ват Арун в Бангкоке планируется мероприятие, в ходе которого можно будет попробовать корейскую храмовую кухню. На берегу реки Чао Прайя состоится шоу дронов.