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Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуск произведён 25 сентября в 6:53 утра c территории уезда Тэчхон-гун провинции Пхёнан-Пукто. По предварительным данным, ракета пролетела около 600 км, достигнув максимальной высоты 60 км, с максимальной скоростью около 5 Маха. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, внимательно следя за передвижениями северокорейских войск,- говорится в сообщении. Это пятый по счёту северокорейский ракетный запуск после прихода к власти в мае этого года в РК администрации Юн Сок Ёля. Обращает на себя внимание то, что он совпал по времени с прибытием в порт Пусан ударной группировки военно-морских сил США во главе с авианосцем Ronald Reagan для участия в первых за пять лет совместных американо-южнокорейских военно-морских учениях. В состав группировки, помимо авианосца, входят ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Barry.