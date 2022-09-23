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С 26 по 29 сентября ВМС РК и США проводят совместные учения в Восточном море. По данным южнокорейских военных, в их программе манёвры сил специальных операций (MCSOF), отработка мер по обнаружению и уничтожению подводных лодок противника, отработка действий ПВО, тактические манёвры. Со стороны США в учениях принимают участие американский атомный авианосец Ronald Reagan, ракетный крейсер Chancellorsville, эсминцы Barry и Benfold. Южнокорейские ВМС представлены эсминцами «Соэ Рюсонрён» и «Мунму Великий». В манёврах задействованы палубные истребители-бомбардировщики и штурмовики, FA-18, патрульные самолёты P-3, P-8, вертолёты AW-159, MH-60R, размещённые на авианосце, а также южнокорейские истребители F-15K и KF-16, ударные вертолёты AH-64E. Совместные учения ВМС двух стран с участием американского авианосца проводятся впервые с 2017 года. Их цель - повышения боеспособности ВМС РК и США, а также демонстрации готовности противостоять недружественным действиям Пхеньяна.