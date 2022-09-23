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В Корее

В РК минимум новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

Write: 2022-09-26 11:07:44Update: 2022-09-26 11:08:32

В РК минимум новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 25 сентября в стране - 14.168 новых случаев COVID-19. Это самый низкий показатель заболеваемости за последние 11 недель, с 11 июля, что является подтверждением тенденции к замедлению темпов распространения вируса. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 427 человек, что на 11 человек больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 33 человека. Коэффициент смертности 0,11%. С 26 сентября в РК отменён обязательный масочный режим для участников массовых мероприятий с участием более 50 человек, проводимых на открытом воздухе, включая концерты, митинги, спортивные соревнования. Данное решение обусловлено низким риском распространения вирусов на открытом воздухе и успехами страны в борьбе с пандемией коронавируса. 
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