В РК минимум новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 25 сентября в стране - 14.168 новых случаев COVID-19. Это самый низкий показатель заболеваемости за последние 11 недель, с 11 июля, что является подтверждением тенденции к замедлению темпов распространения вируса. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 427 человек, что на 11 человек больше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 33 человека. Коэффициент смертности 0,11%. С 26 сентября в РК отменён обязательный масочный режим для участников массовых мероприятий с участием более 50 человек, проводимых на открытом воздухе, включая концерты, митинги, спортивные соревнования. Данное решение обусловлено низким риском распространения вирусов на открытом воздухе и успехами страны в борьбе с пандемией коронавируса.