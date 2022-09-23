В Лос-Анжелесе состоялся фестиваль американских корейцев

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C 22 по 25 сентября в Лос-Анжелесе состоялся 49-й фестиваль американских корейцев. На Олимпийском шоссе в центре Корейского района города прошёл «корейский парад», в котором приняли участие официальные лица и представители организаций, внёсших вклад в развитие корейской диаспоры, а также артистические коллективы. Фестиваль состоялся после трехлетнего перерыва. Как отметил президент Ассоциации корейцев Лос-Анджелеса Джеймс Ан, за последние три года корейские соотечественники многое пережили вместе со всеми американцами. «Радует, что на фестиваль пришло так много людей. Это свидетельствует о крепости духа корейцев»,- отметил Джеймс Ан. Гости фестиваля могли попробовать блюда корейской кухни, принять участие в традиционных играх, примерить традиционный наряд ханбок. В рамках фестиваля была организована ярмарка южнокорейской сельскохозяйственной продукции, в которой приняли участие десять городов и провинций страны, в том числе, Чолла-Намдо, Чолла-Пукто и Кёнсан-Пукто. Они разместили 116 стендов с местной продукцией, которую представляли главы регионов, приехавшие на фестиваль. Жители Лос-Анджелеса с удовольствием покупали корейские продукты. Не скрывая радости, они говорили, что ждали этой возможности три долгих года. Праздничную атмосферу поддерживали выступления танцевальных и песенных коллективов, был организован конкурс песен. В следующем году в 50-м по счёту фестивале примут участие Сеул и Пусан.