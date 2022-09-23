Вице-спикер парламента РК примет участие в похоронах Синдзо Абэ

26 сентября вице-спикер Национального собрания РК, председатель южнокорейско-японской парламентской ассоциации Чон Чжин Сок прибыл в Японию. Вместе с делегацией из восьми представителей правящей и оппозиционных партий он будет присутствовать на церемонии похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В программе визита также встречи с председателем главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кэнто Идзуми и лидером партии Комэйто Нацуо Ямагути. Вместе с Чон Чжин Соком на похоронной церемонии, которая состоится 27 сентября, будет присутствовать премьер-министр РК Хан Док Су. В Токио могут состояться встречи Чон Чжин Сока и Хан Док Су с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и вице-президентом США Камалой Харрис.