Между Северной Кореей и Китаем возобновлено движение поездов

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26 сентября в 7:43 утра поезд, состоящий из более чем десяти грузовых вагонов, пересёк мост через реку Амноккан в направлении северокорейского приграничного города Синыйчжу. Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Китаем было приостановлено 29 апреля этого года после введения в китайском Даньдуне карантина из-за распространения COVID-19. В мае Северная Корея также сообщила о вспышке коронавируса и приняла «максимальные чрезвычайные противоэпидемические» меры. Источник в Китае сообщил агентству Ёнхап, что грузовые железнодорожные перевозки между соседними странами нормализовались, и отныне поезда будут курсировать один-два раза в день. Факт возобновления железнодорожного сообщения между Северной Кореей и Китаем подтвердили также в министерстве по делам воссоединения РК.