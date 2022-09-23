В РК повышается возраст рожениц

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В период с 1993 по 2020 год средний возраст женщин, рожающих первого ребёнка, повысился в РК с 26,23 до 32,30 года, то есть, более чем на 6 лет. Об этом сообщила 25 сентября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В США средний возраст женщин, рожающих первого ребёнка, увеличился за тот же период на 2,7 года, в Великобритании – на 3,3 года, в Японии – на 3,5 года, в Норвегии – на 3,9 года. Рост показателя в РК объясняется увеличением расходов на жильё и воспитание детей. Кроме того, из-за больших расходов, связанных с рождением ребёнка, женщины не могут совмещать работу и воспитание, часто отдавая предпочтение работе. Между тем, по состоянию на 2021 год, среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости составил в РК 0,81. Это самый низкий показатель среди стран ОЭСР. В 1960 году он составлял 6, в 1976 - 3, а в 2018 – 1.