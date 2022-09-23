Политбюро ЦК ТПК обсудило проблемы сельского хозяйства

25 сентября в Пхеньяне состоялось заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались проблемы сельского хозяйства. Как сообщило агентство ЦТАК, заседание прошло под председательством секретаря ЦК ТПК по организационным вопросам Чо Ён Вона. Об участии в заседании лидера страны Ким Чон Ына не сообщается. Принята резолюция, в которой «подчёркнута необходимость мобилизации всех сил и средств для немедленной уборки и обмолота зерновых культур, предотвращения потерь урожая, повышения объёма хлебозаготовок, а также активной борьбы против любых действий, препятствующих осуществлению продовольственной политики партии и государства»,- говорится в сообщении. По мнению экспертов, хроническая нехватка продовольствия в Северной Корее усугубилась из-за тайфунов, наводнений и пандемии коронавируса.