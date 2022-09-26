Часть военной техники будет направлено в Польшу из внутренних поставок

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В соответствии с недавно подписанным контрактом, до 2025 года РК поставит Польше 180 танков K2 Black Panther, а до 2026 года - 212 самоходных гаубиц K9A1 Thunder. В целях реализации договорённостей принято решение направить в Польшу часть техники, которая предназначалась для комплектования южнокорейской армии. По данным депутата Национального собрания от оппозиционной Демократической партии Тобуро Сон Ок Чу, Польше решено передать 32 танка K2 Black Panther, которые планировалось поставить к 2024 году в южнокорейские вооружённые силы. Аналогичное решение принято относительно 12 самоходных гаубиц K9A1 Thunder, которые должны были поступить в армию РК в этом году, а также 36 гаубиц из резерва армии. Депутат Сон Ок Чу указала, что подобные меры вызывают опасения в вопросе обеспечения безопасности страны. В министерстве обороны ответили, что правительство продвигает экспорт вооружений, сохраняя боеготовность армии на должном уровне.