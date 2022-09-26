Пхеньян критикует США за развязывание конфронтации

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«Корейский полуостров находится в порочном круге напряжённости и конфронтации из-за растущей враждебности США»,- заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая 26 сентября на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что Вашингтон и Сеул планируют провести совместные военные учения, которые «вызывают серьёзные опасения, являясь чрезвычайно опасной акцией», поскольку могут поставить ситуацию на Корейском полуострове «на грань войны». Отметив, что северокорейский парламент недавно принял закон о применении ядерного оружия в случае нападения на страну, Ким Сон заявил, что у Пхеньяна «не было другого выбора» для противостояния враждебности США». В Вашингтоне должны чётко понимать, что «гнусная и враждебная политика в отношении КНДР в течение последних 30 лет привела к сегодняшней реальности»,- заявил северокорейский дипломат. Он подтвердил, что Пхеньян отвергает все резолюции Совета Безопасности ООН, который находится под контролем США и их сторонников. «Совет Безопасности не говорит ни единого слова о своеволии и произволе, безрассудном наращивании вооружений и военных преступлениях США. Пока не будут устранены двойные стандарты, несправедливость и произвол со стороны США, любые решения или резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, не могут иметь разумной обязательной силы и способствовать обеспечению глобального мира и безопасности»,- добавил Ким Сон. .