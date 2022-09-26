Участие частных компаний в оборонной промышленности растёт

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В РК создаётся фонд инноваций в оборонных технологиях, который будет инвестировать в малые и средние оборонные компании. Капитал фонда составит 120 млрд вон или 84 млн долларов. Об этом сообщили 27 сентября в Корейском агентстве оборонного развития. Фонд будет сформирован из средств банков Хана и Саноп, частных инвесторов, профильных госучреждений. Ожидается, что фонд будет действовать в течение десяти лет. Основными объектами инвестиций станут средние оборонные предприятия, а также малые и средние компании, занятые в областях аэрокосмических технологий, искусственного интеллекта, робототехники, дронов, полупроводников и энергетики. Они получат финансовую и консультационную помощь. Новые технологии четвёртой промышленной революции становятся решающим фактором в войнах будущего. Поэтому встаёт задача по развитию инноваций в сфере вооружений при активном участи частного сектора.