Президент РК обратил внимание на проблему низкой рождаемости

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Для решения проблемы низкой рождаемости необходима эффективная политика, основанная на науке, а не на популизме. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 27 сентября на заседании кабинета министров. Он отметил необходимость признать ошибки прежней политики. Глава государства отметил, что за последние 16 лет правительство потратило 280 трлн вон (200 млрд долларов) на решение данной проблемы. Несмотря на это, во втором квартале текущего года общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, опустился до рекордно низкого уровня 0,75. Правительство планирует провести реструктуризацию комитета по вопросам низкой рождаемости и старения общества с тем, чтобы он мог выполнять роль центра принятия решений по данной проблеме. Глава государства заявил также, что для фундаментального разрешения демографической проблемы необходимо, чтобы регионы самостоятельно работали в данном направлении. Он сообщил о планах создать в городе Сэчжоне президентский комитет по развитию регионов.