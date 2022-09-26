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Политика

РК приняла участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Write: 2022-09-28 10:42:27Update: 2022-09-28 11:13:36

РК приняла участие в заседании Североатлантического совета НАТО

Photo : YONHAP News

Представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон принял участие в расширенном заседании Североатлантического совета НАТО. Оно состоялось 27 сентября в Брюсселе с участием представителей четырёх стран-партнёров НАТО -  РК, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Выступая на заседании, южнокорейский представитель изложил «смелую инициативу» президента РК Юн Сок Ёля в отношении Северной Кореи, направленную на сдерживание ядерной угрозы, убеждение Пхеньяна в отказе от ядерных разработок и участие в диалоге для достижения денуклеаризации. Он проинформировал членов Совета о новой ядерной доктрине Пхеньяна, предусматривающей нанесение превентивного ядерного удара при определённых условиях. Участники заседания продемонстрировали понимание того, что северокорейская ядерная проблема связана с безопасностью в Европе. Они согласились с необходимостью активизации сотрудничества между РК и НАТО. 
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