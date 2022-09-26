Пандемия COVID-19 сказалась на психологическом здоровье жителей РК

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Эпидемическая ситуация в РК постепенно улучшается, но эксперты отмечают ухудшение психологического здоровья жителей страны. По результатам опроса, проведённого в начале сентября в провинции Кёнгидо, выяснилось, что у 41,9% респондентов уровень депрессивности превышает 10 баллов, что говорит о наличии симптомов депрессии. С июля 2020 до начала 2022 года уровень депрессивности снижался, составив в январе 25,1%. Серьёзные симптомы депрессии, требующие вмешательства специалистов, отмечены у 16,7% опрошенных, что на 3,6% больше, чем в январе. Любопытно, что подобная ситуация обнаружилась в условиях активного восстановления обычной повседневной жизни. Около половины респондентов считают, что новую волну коронавируса можно преодолеть и без мер социального дистанцирования. Опрос проводился агентством Kstat среди тысячи человек. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.