РК призвала МАГАТЭ поддержать усилия Сеула по денуклеаризации КНДР

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РК призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержать усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова и сдерживанию северокорейской ядерной угрозы. Выступая 27 сентября на 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, замминистра науки и информационно-коммуникационных технологий РК О Тхэ Сок заявил, что развитие Севером ядерного оружия является серьёзным вызовом режиму нераспространения. Он напомнил, что ранее РК предложила помощь Северной Корее в экономическом развитии в обмен на отказ от ядерного оружия. О Тхэ Сок подтвердил, что новое правительство РК проводит энергетическую политику, которая предусматривает использование АЭС в достижении углеродной нейтральности и наращивание доли ядерной энергетики. Коснувшись планов Японии сбросить в океан загрязнённую воду с АЭС Фукусима, О Тхэ Сок заявил о необходимости следовать международным нормам.