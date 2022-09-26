Мэрия Сеула принимает меры по снижению уровня микропыли

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Мэрия Сеула планирует с 2025 года ограничить использование дизельных автомобилей четвёртого уровня выбросов вредных веществ в центре города, способствуя замене старого грузового транспорта и мотоциклов, применяемых в сфере доставки. Данные меры предусмотрены планом «Чистый Сеул-2030», объявленным 28 сентября. В настоящее время доступ к центральным районам Сеула ограничен для дизельных автомобилей пятого уровня выбросов вредных веществ. В ближайшее время эта мера будет применяться к дизельному транспорту четвёртого уровня выбросов, а с 2030 года её действие будет распространено на всю территорию Сеула. Кроме того, со следующего года власти будут выплачивать субсидии в размере 4 млн вон (2.800 долларов) при добровольной утилизации дизельного автомобиля четвёртого уровня. Соответствующий фонд рассчитан на 10 тыс. автомобилей в год. Необходимость данной меры объясняется тем, что объём выбросов микропыли автомобилями четвёртого уровня примерно в шесть раз превышает соответствующие значения для автомобилей третьего уровня. К 2025 году мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания, применяемые в сфере доставки, планируется заменить на аналоги на электродвигателях. Аналогичный план в отношении дизельных автобусов, курсирующих внутри районов, а также грузового транспорта в сфере доставки, рассчитан до 2026 года. С этой целью при утилизации автобуса власти будут выделять субсидию на его замену в размере 100 млн вон (70 тыс. долларов). Мэрия Сеула заменит 45 тыс. из 80 тыс. дизельных автомобилей четвёртого уровня, зарегистрированных в Сеуле.