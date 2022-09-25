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28 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в промежутке между 18:10 и 18:20 с использованием мобильных пусковых установок с авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракеты пролетели около 360 км, достигнув максимальной высоты 30 км со скоростью около 6 Маха. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, внимательно следя за передвижениями северокорейских войск. Тип ракет уточняется. Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Ким Сын Гём и командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол ЛаКамера в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону,- говорится в сообщении. По данным японских СМИ, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, не причинив ущерба. По мнению экспертов, действия Пхеньяна представляют собой реакцию на совместные военно-морские учения РК и США, которые проходят с 26 по 29 сентября в Восточном море.