К 2025 году южнокорейское общество станет сверхстарым

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В РК насчитываются 9 млн 18 тыс. человек в возрасте старше 65 лет, что составляет 17,5% населения. Об этом сообщили 29 сентября в Национальном статистическом управлении. Ожидается, что в 2025 году данный показатель составит 20,6%, и РК вступит в эпоху сверхстарого общества, в котором доля пожилых людей превышает 20% населения. В 2035 году доля пожилых людей превысит 30%, а в 2050 году - 40% населения страны. В РК переход общества от категории старого к сверхстарому займёт всего семь лет. Это значительно быстрее, чем в других странах. К примеру, в Австрии для этого понадобились 53 года, в Великобритании - 50 лет, в США - 15 лет, в Японии - 10 лет. Также сообщается, что в этом году на 100 южнокорейцев трудоспособного возраста приходятся 24,6 пожилых людей. К 2035 году аналогичный показатель практически удвоится и составит 48,6, а к 2050 году - 78,6. Эксперты считают, что в 2050 году половина домохозяйств страны будет приходиться на долю пожилых людей. Между тем, в стране растёт уровень занятости людей старше 65 лет. В прошлом году он вырос на 0,8% в годовом исчислении, составив 34,9%. Более половины корейцев в возрасте от 65 до 79 лет хотят продолжить трудовую деятельность, чтобы содержать себя и вести активный образ жизни.