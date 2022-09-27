Президент РК встретился с главой МИД Великобритании

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Президент РК Юн Сок Ёль встретился 28 сентября в Сеуле с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ситуация на Корейском полуострове. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что рамки сотрудничества, расширенные на саммите в июне, позволят двум странам успешно реагировать на новые вызовы, такие как изменение климата, энергетическая безопасность и сбои в цепочке поставок. Юн Сок Ёль призвал Великобританию играть активную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН в обеспечении единой реакции мирового сообщества на действия Северной Кореи. Клеверли отметил, что Великобритания полностью поддерживает северокорейскую политику Сеула. Он поблагодарил южнокорейского президента за личное присутствие на церемонии похорон королевы Елизаветы II. Юн Сок Ёль попросил Великобританию поддержать заявку РК на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.