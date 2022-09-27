Президент РК встретился с вице-президентом США

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29 сентября в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля с вице-президентом США Камалой Харрис. Открывая встречу, южнокорейский лидер отметил, что союз РК и США «расширился от военного союза до экономического и технологического». Он является «надёжной опорой свободы, безопасности и процветания корейского народа». В свою очередь, Камала Харрис назвала альянс Сеула и Вашингтона «стержнем безопасности и процветания» на Корейском полуострове, в регионе и во всём мире. Участники встречи выразили озабоченность ядерной и ракетной программами Северной Кореи, затронули проблемы, связанные с американским Актом об инфляции, который может снизить конкурентоспособность иностранных автопроизводителей на рынке США. Камала Харрис подтвердила приверженность США защите РК. Коснувшись Акта об инфляции, она отметила, что президент Джо Байден осведомлён об опасениях Сеула, и американская сторона попытается найти способы, чтобы разрешить их в процессе реализации закона. Стороны договорились запланировать визит южнокорейского лидера в США в следующем году, чтобы отметить 70-летие альянса. Предыдущий визит вице-президента США в состоялся в феврале 2018 года. Занимавший тогда эту должность Майк Пенс возглавлял американскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.