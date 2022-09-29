КНДР вновь запустила две баллистические ракеты

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29 сентября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в промежутке между 20:48 и 20:57. Ракеты пролетели около 350 км, достигнув максимальной высоты в 50 км со скоростью около 5 Махов. Другие характеристики в настоящий момент уточняются. Предположительно, речь может идти о применении реактивной системы залпового огня «сверхбольшого калибра» KN-25. Между тем, сразу после пусков состоялось заседание Совета национальной безопасности при президенте РК под председательством начальника управления национальной безопасности Ким Сон Хана. Его участники сошлись во мнении о серьёзности ситуации в связи недружественными действиями Пхеньяна, осуществлёнными, как предполагается, в ответ на проведение совместных учений ВМС РК и США, а также визит в РК вице-президента США Камалы Харрис. Военные осудили запуски, назвав их прямым нарушением резолюций СБ ООН и потребовав немедленно прекратить недружественные действия.