Представители РК, США и Японии обсудили ракетный запуск КНДР

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29 сентября сразу после проведения Севером ракетных пусков представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провёл очередные телефонные переговоры со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Стороны выразили серьёзные опасения в связи с третьим ракетным пуском КНДР за последние пять дней, осудив подобные действия. Также была достигнута договорённость продолжить обсуждение возможных мер противодействия. Между тем, Ким Гон, находящийся с визитом в Европе, провёл встречу с гендиректором по политическим вопросам и вопросам безопасности министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Филиппом Эррера. Они обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и направления по укреплению сотрудничества в этом вопросе. Также Ким Гон ознакомил французскую сторону с содержанием дорожной карты РК по предоставлению экономической помощи Северу в обмен на отказ от ядерного оружия.