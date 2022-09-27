ВМС РК, США и Японии проводят противолодочные учения

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30 сентября ВМС РК, США и Японии впервые за пять лет проводят в Восточном море совместные противолодочные учения. Сообщается, что манёвры проходят в 150 км от южнокорейских островов Токто. Прежде практически не было случаев проведения совместных учений с участием Японии вблизи островов Токто, в отношении которых Токио постоянно высказывает территориальные претензии. В рамках манёвров стороны проводят мероприятия по совместному отслеживанию северокорейской подводной лодки, оснащённой БРПЛ, роль которой выполняет американская подлодка Annapolis класса «Лос-Анджелес» (SSN-760) водоизмещением 6 тыс. тонн. В последний раз стороны проводили такие учения 3 апреля 2017 года. Представитель правительства РК заявил, что цель текущих манёвров состоит в отработке мер противодействия северокорейской угрозе.