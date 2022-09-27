В РК отменяется требование о прохождении ПЦР-теста в первые сутки после прибытия в страну

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С 1 октября в РК отменяется требование об обязательном прохождении ПЦР-теста на коронавирус в первые сутки после прибытия в страну. Об этом 30 сентября в ходе заседания Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам заявил представитель штаба Ли Ги Иль. По его словам, при принятии данного решения учитывалось сокращение доли ввозных случаев коронавируса и низкий уровень смертности штамма BA.5, на который приходится большая доля случаев заражения в последнее время. Он также отметил, что в течение трёх дней после прибытия в государственных поликлиниках можно бесплатно пройти ПЦР-тест. Вместе с тем Ли Ги Иль подчеркнул, что требование об обязательном прохождении ПЦР-теста в первые сутки может быть возвращено в случае появления новых штаммов коронавируса с высоким уровнем смертности. Между тем, с 4 октября возобновляется проведение очных встреч в домах престарелых и пансионатах длительного ухода.