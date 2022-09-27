В США предложен законопроект, решающий споры вокруг Акта об инфляции

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29 сентября Рафаэль Уорнок, сенатор США от Джорджии, инициировал законопроект, откладывающий до 2026 года вступление в действие ряда пунктов Акта об инфляции, касающихся выплаты субсидий компаниям, производящим электромобили на территории США. Законопроект касается компаний, которые готовятся запустить производство электромобилей в США. Вступление в силу пунктов о применении батарей американского производства и окончательной сборке автомобилей в США предлагается отложить до 2025 и до 2026 года соответственно. Hyundai Motor планирует завершить строительство завода по производству электромобилей в штате Джорджия до 2025 года. Поэтому, если предложенный Рафаэлем Уорноком законопроект будет принят в его нынешнем виде, то до 2025 года компания не столкнётся с последствиями Акта об инфляции, ориентированного на поддержку местных производителей электромобилей.