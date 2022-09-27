Правительство РК готово принять меры по стабилизации экономики

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Мировой финансовый рынок дестабилизируется в связи с повышением базовой процентной ставки в США. Поэтому правительство РК намерено принять своевременные меры в соответствии с ранее подготовленным планом действий в экстренных ситуациях. Об этом 30 сентября заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе заседания по ознакомлению с ситуацией на макрофинансовом рынке. Он отметил, что под влиянием беспрецедентного укрепления доллара южнокорейский финансовый и валютный рынки столкнулись с большими изменениями. Появились опасения о замедлении роста экономики в связи с нестабильностью мирового рынка и повышения учётных ставок по всему миру. Юн Сок Ёль призвал запустить круглосуточный режим мониторинга экономической ситуации в стране и в мире. По его словам, нынешний кризис нужно использовать в качестве возможности для улучшения качества южнокорейский экономики. Он указал на необходимость перестраивания промышленности страны на режим высокой эффективности при низком энергопотреблении, учитывая сложности, связанные с ростом цен на энергоносители.