В РК растёт поток туристов

Photo : YONHAP News

В августе РК посетили 310.945 иностранных туристов, что на 220,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные 30 сентября опубликовала Национальная организация туризма Кореи. Отмечается, что показатель постоянно растёт благодаря ослаблению карантинных мер для прибывающих и возобновлению безвизового режима. Наибольшая доля туристов приходится на граждан США. Далее следуют гости из Китая, Японии, Вьетнама. Особенно отмечается рост количества туристов из Японии на 1.072,8% и Тайваня на 632,3%. Во многом это связано с тем, что безвизовый режим, временно введённый в августе в отношении Японии, Тайваня и Макао, был продлён до 31 октября. Поток туристов из Китая вырос на 76,9%. Между тем, за рубеж в августе отправились 702.153 южнокорейца. Данный показатель вырос на 409,9% в годовом исчислении.