Во Вьетнаме состоится фестиваль корейской письменности Хангыль

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В этом году университетский фестиваль корейской письменности Хангыль во Вьетнаме состоится в первом частном университете этой страны Thang Long University. Он будет проходить 1 октября при участии около 1 тыс. студентов корейских факультетов 16 вузов. Данное мероприятие подготовлено по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между РК и Вьетнамом. В программу открытия фестиваля входят каллиграфическое представление, корейское музыкальное представление в традиционном стиле Самульнори, концерт К-РОР. Также состоятся различные конкурсы, связанные с корейской письменностью и не только. Многочисленные стенды представят вниманию гостей информацию о РК, продукцию разных компаний и многое другое. Фестиваль проводится ежегодно с 2010 года при поддержке посольства РК во Вьетнаме и Корейского фонда международных обменов.