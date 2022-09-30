Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет

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Северная Корея запустила утром 1 октября две ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены в промежутке между 06:45 и 07:03. Характеристики, включая дальность, высоту и скорость полёта, анализируются, говорится в сообщении. Данный запуск стал четвёртым по счёту в течение текущей недели. Предполагается, что таким образом Пхеньян выразил протест в отношении противолодочных учений РК, США и Японии в Восточном море вблизи островов Токто, начавшихся 30 сентября. В рамках манёвров стороны проводят мероприятия по совместному отслеживанию северокорейской подводной лодки, оснащённой БРПЛ, роль которой выполняет американская подлодка Annapolis класса «Лос-Анджелес». Южнокорейские военные усилили наблюдение и находятся в полной готовности.