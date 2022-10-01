В Мадриде состоится выставка K-Contents Expo in Spain

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С 4 по 7 сентября в Мадриде пройдёт выставка корейского культурного контента K-Contents Expo in Spain. Её организаторами выступают министерство культуры, спорта и туризма РК совместно с Корейским центром развития культурного контента. Данное мероприятие является платформой для развития контактов между профильными южнокорейскими компаниями и их зарубежными партнёрами. Программа выставки включает консультации по вопросам экспорта, обсуждение возможностей по обмену, мероприятие по привлечению инвестиций, конференцию по вопросу создания сети сотрудничества, а также знакомство с местными профильными компаниями. В консультациях по вопросу экспорта примут участие компании из РК, Испании, Франции, Германии и Великобритании. Выставка нацелена на подготовку платформы для выхода южнокорейских компаний на европейский рынок.