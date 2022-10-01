По итогам года дефицит торгового баланса РК может достичь 48 млрд долларов

Photo : YONHAP News

Во второй половине этого года в РК будет зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 37 млрд 456 млн долларов. По итогам года дефицит может составить 48 млрд долларов. Такой прогноз представил Корейский институт экономических исследований, отразив возможное влияние таких внешних факторов, как рост экспортных и импортных цен, валютный курс и другие. Отметка в 48 млрд является максимальной с 1964 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Это в 2,3 раза больше, чем в 1996 году, когда в стране разразился валютный кризис. Впервые в этом году дефицитный показатель был зарегистрирован в апреле, составив 2 млрд 480 млн долларов. После этого он фиксировался ежемесячно. Ухудшение торгового баланса, несмотря на резкое ослабление воны к доллару, связывают с влиянием роста импортных цен на фоне повышения мировых цен на сырьё.