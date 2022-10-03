Президент РК Юн Сок Ёль подчеркнул надёжность ВС страны

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Президент РК Юн Сок Ёль выступил 1 октября с торжественной речью по случаю празднования Дня национальных вооружённых сил. Южнокорейский лидер в своём обращении подчеркнул крепость и надёжность южнокорейской армии, противостоящей недружественным действиям со стороны Севера. Глава государства заявил, что развитие Пхеньяном ядерного оружия является прямым вызовом международному режиму его нераспространения. По словам Юн Сок Ёля, в случае использования ядерного оружия Пхеньян столкнётся с превосходящим и единым ответом южнокорейской армии и южнокорейско-американского союза. Президент также заявил, что РК продолжает развивать трёхкомпонентную систему ПРО, способную противостоять ядерной и ракетной угрозам со стороны Севера. Кроме того, ведётся работа по укреплению возможностей по наблюдению за Северной Кореей, нанесению удара в случае необходимости, а также проводится усиление безопасности в сфере кибер- и космических технологий, добавил он. Юн Сок Ёль подчеркнул, что РК стоит перед лицом серьёзных и комплексных вызовов, для преодоления которых необходимо активно применять новейшие научные технологии, отвечающие требованиям четвёртой промышленной революции.