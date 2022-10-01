Министры финансов РК и США обсудили вопросы сотрудничества

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2 октября вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Джанет Йеллен. Чху Гён Хо указал, что Сеул и Вашингтон должны укреплять сотрудничество относительно валютного рынка, внимательно наблюдая за текущими тенденциями. При этом он отметил, что финансовая ситуация в мире оказывает серьёзное давление на южнокорейскую экономику. Министры сошлись во мнении о том, что, несмотря на резкое укрепление доллара, экономика РК сохранят устойчивость к внешним факторам благодаря положительной ситуации с валютной ликвидностью и достаточным валютным резервам. Они также подтвердили позицию о готовности к тесному сотрудничеству в задействовании механизмов обеспечения ликвидности в случае необходимости. Также стороны договорились поддерживать взаимодействие по вопросам энергетического кризиса и вероятности дальнейшего ослабления экономик развивающихся стран.