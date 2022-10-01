В этом году объём экспорта вооружений может превысить 20 млрд долларов

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По итогам текущего года объём южнокорейского экспорта в сфере оборонной промышленности может достичь отметки в 20 млрд долларов. Об этом говорится докладе Корейского института индустриальной экономики и торговли, опубликованном 3 октября. В нём отмечается, что этот показатель удастся достичь, если до конца года РК подпишет продвигаемые экспортные контракты с Австралией, Малайзией и Норвегией. С начала года отметка уже превысила 10 млрд долларов, что выше предыдущего годового рекорда, составлявшего 7 млрд долларов. Нынешнее повышение экспорта вооружений вызвано резким ростом спроса на мировом профильном рынке. В докладе говорится, что южнокорейское оружие, в основном поставлявшееся в страны Азии и Северной Америки, сегодня всё чаще экспортируется в страны Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Океании и Африки. Расширяется и номенклатура образцов вооружения, предлагаемых на экспорт.