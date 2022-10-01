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США осудили ракетные запуски Северной Кореи

Write: 2022-10-03 13:45:08Update: 2022-10-03 13:55:32

США осудили ракетные запуски Северной Кореи

Photo : YONHAP News

Правительство США осудило ряд испытательных пусков баллистических ракет, выполненных Пхеньяном в последнее время. Такую позицию 1 октября озвучил представитель госдепартамента США. С 25 сентября Северная Корея четыре раза проводила испытательные пуски, запустив в общей сложности семь ракет. В Госдепартаменте подобные действия со стороны Севера назвали нарушением резолюций СБ ООН и угрозой мировому сообществу. По словам представителя ведомства, США по-прежнему выступают за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Северной Кореи и призывают Пхеньян вернуться за стол переговоров. Также отмечается, что США продолжат сотрудничество с партнёрами и союзниками в вопросе сдерживания возможностей Пхеньяна по развитию его программы баллистических ракет и оружия массового уничтожения. В госдепартаменте подчеркнули, что США сохраняют приверженность обещанию об обеспечении безопасности РК и Японии.
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