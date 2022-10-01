Власти РК стабилизируют рынок риса

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3 октября министерство продовольствия, сельского, лесного хозяйства РК объявило пакет мер по стабилизации поставок риса. В первую очередь было принято решение о закупке 450 тыс. риса, чтобы избежать излишних поставок на рынок. В правительстве сообщили, что в этом году урожай риса оказался лучше, чем обычно, но объёмы потребления этого злака в стране продолжают сокращаться. Поэтому был сделал прогноз о чрезмерных поставках. По данным министерства по состоянию на 15 сентября цена на рис снизилась на 24,9% в годовом исчислении, что является самым большим спадом с 1977 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Помимо озвученных планов о закупке риса, ежегодно министерство выкупает 450 тыс. тонн для резервов. Таким образом, в этом году государство приобретёт 900 тыс. тонн риса, что составляет 23,3% от урожая этого года.