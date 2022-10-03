Юн Сок Ёль предостерёг КНДР от недружественных действий

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Президент РК Юн Сок Ёль заявил, что в случае продолжения недружественных шагов КНДР столкнётся с едиными мерами противодействия южнокорейских военных, союзников РК и всего мирового сообщества. Такую позицию он озвучил утром в ходе короткой встречи с журналистами, комментируя очередной запуск северокорейской баллистической ракеты. Ранее 1 октября в День национальных вооружённых сил глава государства выступил с торжественной речью, в которой назвал развитие Севером ядерного оружия прямым вызовом режиму нераспространения. Он также подчеркнул, что РК намерена активизировать взаимодействие с США, проводя совместные учения в более масштабном режиме в рамках противостояния угрозам КНДР. Между тем, 4 октября после запуска Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности при президенте под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Сон Хана. Военные отнеслись к последнему запуску более серьёзно, поскольку ракета прошла через воздушное пространство Японии. В этой связи в заседании совета принял участие Юн Сок Ёль.